На Коломяжском проспекте неизвестный пробил мужчине голову

Автор: Анастасия Щербакова
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Организован поиск нападавшего.

В Приморском районе на петербуржца напал неизвестный и жестоко избил 42-летнего местного жителя. Пострадавший был доставлен в тяжелом состоянии в больницу — сообщает Мойка78.

Медики диагностировали у него открытую черепно-мозговую травму. Инцидент произошел глубокой ночью 25 июня.

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Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ранее стало известно, что тело 16-летнего подростка достали из реки Оредеж.

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