По подозрению в лжеминировании Троицкого моста задержали петербуржца

Автор: Анастасия Щербакова
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В Центральном районе Петербурга пьяный горожанин был остановлен сотрудниками полиции. Его вычислили и нашли.

В Центральном районе Петербурга задержали подозреваемого в лжеминировании Троицкого моста. В отношении него было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Мойка78.

Сообщение о минировании Троицкого моста поступило в полицию 24 июня. В результате осмотра Троицкого моста и прилегающей территории взрывных устройств и взрывчатых веществ обнаружено не было.

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Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Ранее стало известно, что на Коломяжском проспекте неизвестный пробили мужчине голову.

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