Женщинам в декрете разрешат дополнительно работать с сохранением пособия

Автор: Гузель Галимова
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Министерство труда и социальной защиты по поручению президента России Владимира Путина разработало поправки, которые сохраняют выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, которые досрочно вышли на работу.

Благодаря нововведениям в федеральном законодательстве, выплаты по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, которые досрочно вышли на работу, сохранятся. Сейчас пособие возможно сохранить лишь при неполной занятости матери. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве.

Отметим, что ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — это страховая выплата. Ее величина зависит от заработной платы матери за два года и составляет 40% среднего заработка.

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11.05.2023 270
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