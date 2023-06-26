Сезон лесной земляники открыли в Ленобласти — фото

Автор: Гузель Галимова
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Спелую и ароматную землянику собирают уже в Лодейнопольском районе Ленобласти.

«Первый поход состоялся, лукошко побольше возьму в следующий раз. Конечно, сегодня немного подвела погода, дождь с грозой три раза пытались выгнать меня домой… Если бы не дожди, можно было набрать и побольше ароматной, первой летней ягоды»,- поделился Андрей результатами вылазки в лес.
Сезон лесной земляники открыли в Ленобласти - фото Ленобласть, земляника
Сезон лесной земляники открыли в Ленобласти - фото Ленобласть, земляника
Сезон лесной земляники открыли в Ленобласти - фото Ленобласть, земляника
Фото: Андрей Манухин
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Сезон лесной земляники открыли в Ленобласти - фото Ленобласть, земляника
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22.06.2023 182
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