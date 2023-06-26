Кабаны спасли жизнь поросенку, оказав ему первую медпомощь в Приозерском районе – видео

Автор: Сергей Агутин
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Биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков опубликовал видео с дикими свиньями, снятое видеоловушкой в Приозерском районе. На кадрах видно, как кабаны оказывают первую медицинскую помощь поросенку.

«Кабаненку стало плохо. Мать почувствовала это, когда он еще пытался устоять на ногах. Не мешкая, она стала делать поросенку массаж в районе сердца своим жилистым пятачком», – отметил Павел Глазков

Затем на подмогу к кабанихе прибежал еще один детеныш и стал активно помогать реанимировать своего пострадавшего собрата. Благодаря этим действиям малыш вновь начал подавать признаки жизни и вернулся в сознание.

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26.06.2023 45
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