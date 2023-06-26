В Петербурге мужчина обманул банкомат, использовав билеты банка приколов

Автор: Анастасия Щербакова
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Находчивый гражданин обогатился на 405 тысяч рублей.

В Петербурге мужчина «накормил» банкомат билетами банка приколов — сообщает telegram-канал  Санкт-Петербург online.

На протяжении недели он закидывал в банкомат игрушечные деньги, которые машина воспринимала как настоящие, и переводил на карту.

В скором времени предприимчивый гражданин был задержан.

ATM machine

Фото: Global Look Press/Elena Mayorova

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