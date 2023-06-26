За сексуальное насилие над детьми восьми, семи и трех лет задержан мужчина во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении двух или более несовершеннолетних, инкриминируются 41-летнему мужчине.

По версии следствия, 23 июня ныне задержанный находился на детской площадке в деревне Старая во Всеволожском районе. Там он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении трех детей – восьми, семи и трех лет.

В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

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05.05.2023 1390
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