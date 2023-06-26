Курбан-байрам ограничит движение в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В Санкт-Петербурге на время Курбан-байрама 28 июня с 05:00 до 06:30 изменятся маршруты автобусов №№ 28, 50, 70, 71, 262, а также трамваев №№ 6, 40.

С 00:00 до 06:30 запрещена остановка на Московском проспекте, в Конном переулке, на Кронверкском проспекте. С 03:00 до 06:30 закрывают движение на этих улицах, включая Крестьянский переулок.

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