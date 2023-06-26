После наезда мотоцикла в Ломоносове ребенок получил сотрясение мозга

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

В Петродворцовом районе женщина за рулем Suzuki сбила 7-летнего мальчика.

Авария с участием мотоциклистки и ребенка произошла в Петродворцовом районе Петербурга. 7-летний мальчик получил сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины.

21-летняя девушка ехала за рулем Suzuki от улицы Левитана в сторону Красноармейского переулка. В этот момент ребенок решил перебежать дорогу в неположенном месте.

 

Ранее стало известно, что на одной из дорог Ленобласти опрокинулся прицеп с бревнами.

Автор