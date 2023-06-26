Огромные счета за коммуналку пришли жителям Калининского района

Автор: Анастасия Щербакова
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Суммы в квитанциях были завышены на 15–20 тысяч рублей.

Как сообщает Мойка78, жалобы на квитанции за ЖКУ с необоснованно завышенными суммами начали поступать от жителей Калининского района Северной столицы.

Местная жительница рассказала, что до сих пор пребывает в недоумении от полученной квитанции, которую ей прислал муж.

«В ней я увидела сумму в 23 тысячи рублей. Немного в шоке была. Раньше по-разному получалось, в зависимости от того, сколько воды, но максимум 5,3 тысячи, ни о каких 23 тысячах речи не шло», — подчеркнула женщина.

«Теперь по всем вопросам, связанным с начислением квартплаты, необходимо обращаться в единый информационный расчетный центр. Район ведет разъяснительную работу с жильцами, поступившие жалобы передает в ЕИРЦ», — отчитались по поводу сложившейся ситуации чиновники.

 

Ранее стало известно, что в России хотят упростить процесс выдачи субсидий на оплату ЖКУ.

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