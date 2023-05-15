В России хотят упростить процесс выдачи субсидий на оплату ЖКУ

Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ внес в правительство рекомендации по упрощению получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на рекомендации главы комитета Сергея Пахомова.
«Наша ключевая совместная задача с правительством — сделать так, чтобы люди получали субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг максимально безболезненно для своего времени и нервов», — говорится в документе.
Предполагается, что после рассмотрения рекомендации для получения льготы гражданам потребуется заполнить всего лишь одно заявление. Также в Госдуме предложили ввести новые критерии получения субсидии.
Вам будет интересно
Серьезных изменений платежей по ЖКХ в ближайшие полтора года не ожидается, заявил президент РФ Владимир Путин. Индексация тарифов на ЖКХ должна...
04.04.2023 314