В Ленобласти более двухсот сельскохозяйственных участков нуждаются в уборке

Автор: Анастасия Щербакова
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Надзорные органы вынесли 168 предупреждений землевладельцам, нарушающим свои обязанности по уходу за территориями.

Как сообщают Невские Новости, почти 250 заросших травой сельскохозяйственных участков выявили в Ленобласти.

Владельцам земельных участков, допустившим зарастание сорняками были вынесены предупреждения Россельхознадзора.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что ветврачи Ленобласти вышли на борьбу с борщевиком Сосновского.

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