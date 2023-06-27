Сергей Яхнюк представил изменения в законопроект о племенном животноводстве

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Законопроект приняли в первом чтении. Это пакет мер по созданию условий использования хозяйствами передового зарубежного племенного материала для развития конкурентоспособного животноводства в России.

118389

Одно из ключевых предложений – обязательная экспертиза ввоза племенной продукции. Предлагается осуществлять импорт в том случае, если подтверждена племенная ценность на основании разрешения отечественного Минсельхоза.

В документе также определены условия использования семени и эмбрионов племенных животных. Предлагается допускать импортированные семя племенных животных и их эмбрионы при наличии результатов молекулярно-генетической экспертизы на отсутствие генетически детерминированных заболеваний у животных, от которых они получены.

Согласно документу, такая продукция должна сопровождаться обязательными документами – племенным свидетельством и маркировкой в соответствии с Законом РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии».

Вам будет интересно
Сергей Яхнюк представил изменения в законопроект о племенном животноводстве Сергей Яхнюк
Фермеры Ленобласти собрали первые в этом году 750 кг земляники и 664 кг жимолости
Сбор ягод уже идет в Кингисеппском, Лужском и Тосненском районах. Готовятся фермеры Выборгского, Лодейнопольского, Приозерского и Тихвинского районов. Ягоды реализуются на...
27.06.2023 63

Автор
Поделиться