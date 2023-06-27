Стало известно сколько бюджетных средств потрачено на «Вагнер»

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом рассказал президент в ходе встречи с военными.

Владимир Путин заявил, что на содержание ЧВК «Вагнер» из государственного бюджета за год ушло более 86 миллиардов рублей. Об этом сообщает Фонтанка.ру.

«Содержание группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством», — сказал Путин. Он уточнил, что 86 миллиардов — это сумма, которую власти заплатили ЧВК с мая 2022 года по май 2023-го.

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Фото: Фонтанка.ру

Ранее стало известно, что Владимир Путин выступил с обращением к россиянам.

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