Владимир Путин выступил с обращением к россиянам

Автор: Анастасия Щербакова
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Президент подвел итоги мятежа ЧВК «Вагнер», произошедшего в минувшую субботу.

Глава государства подчеркнул, что попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал, и поблагодарил россиян за консолидацию. Фонтанка.ру. опубликовала полное заявление.

В нем президент сказал, что вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. А организаторы, несмотря на утерю адекватности, не могли этого не понимать. Они пошли на преступление в тяжелый для страны момент, когда Россия противостоит колоссальной внешней угрозе.

Однако, по словам президента, это не отменяет того факта, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» — патриоты России, преданные своему народу и государству. Они доказали это своими действиями на Донбассе.

Также Владимир Путин выразил признательность президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации.

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Фото: Фонтанка.ру

Ранее стало известно, что Владимир Путин готовится выступить с рядом заявлений.

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