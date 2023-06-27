Сбер зафиксировал рекордный спрос на кредитование индивидуального жилого строительства в СЗФО весной 2023 года

Автор: Анастасия Щербакова
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За три весенних месяца 2023 года жители Северо-Запада взяли в Сбере кредиты на строительство и покупку частных домов (ИЖС) более чем на 7,2 млрд рублей. Всего с января по май банк выдал таких кредитов на сумму 9,6 млрд – это в 5,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в 18 раз больше, чем в 2021 году в эти месяцы.

За пять месяцев текущего года количество выданной банком ипотеки на индивидуальное жилое строительство в СЗФО выросло в пять раз. Рекордный девятикратный рост спроса показали жители Мурманской и Калининградской областей, а также Ленобласти (рост в 8,5 раз).

Лидеры кредитования по проектам ИЖС – Санкт-Петербург и Ленобласть, на них приходится 70% объемов и 60% количества выданной банком в СЗФО такой ипотеки в текущем году.

Высокий прирост на рынке индивидуального жилого строительства связан не только с сезонной активностью покупателей, но и с рядом законодательных реформ.
Количество выданных кредитов на ИЖС растёт с февраля текущего года и уже третий месяц подряд достигает исторического рекорда.

 

Ранее стало известно, что Сбер и Россети Ленэнерго подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2023.

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