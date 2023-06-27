Песков не знает, где находится Пригожин

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

На вопросы журналистов ответа у него не нашлось.

В Кремле не знают о якобы приезде основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в Белоруссию — сообщает РИА Новости.

«Здесь я не располагаю никакими данными и ничего не могу вам сказать», — поведал пресс-секретарь.

photo_2023-06-27_16-31-56

Фото: Global Look Press

Ранее стало известно, что Володина заинтересовали чиновники, которые пытались уехать из РФ.

Автор