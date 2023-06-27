Володина заинтересовали чиновники, которые пытались уехать из РФ

Автор: Анастасия Щербакова
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Тех, кто в минувшие выходные пытался покинуть страну, внесут в списки.

Вячеслав Володин хочет знать, кто из высокопоставленных чиновников пытался уехать из России в выходные, когда на юге страны ЧВК «Вагнер» пыталась устроить военный мятеж — сообщает 47.news.

Спикер дал поручение составить список, который нужно затем проанализировать. Володин уверен, что люди из этого списка достойны осуждения и наказания.

 

Ранее стало известно, что Путин подтвердил гибель двух летчиков, противостоявших мятежу.

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