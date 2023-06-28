В Красносельском районе Петербурга случился пожар

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

27 июня вечером на Авангардной улице в результате ЧП пострадали три человека.

Как сообщила Мойка78, сигнал о возгорании поступил в МЧС в 18:01. Пожар произошел в Красносельском районе на Авангардной улице, 31.

С огнем справились в 18:56. К ликвидации привлекали три единицы специальной техники и 15 человек личного состава.

 

Ранее стало известно, что крупный пожар произошел в строящемся ЖК в Петербурге — видео.

Автор