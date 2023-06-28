Минтруд предложил дважды индексировать пенсии в 2025 и 2026 годах

Автор: Гузель Галимова
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Министерство труда предложило индексировать пенсии неработающих пенсионеров дважды в год в 2025 и 2026 годах.

Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.

Пенсии планируется поднять с 1 января 2024 года на 5,3%, в результате чего среднегодовой размер страховой пенсии составит 22 772 рубля. С 1 февраля 2025 года их проиндексируют на 4% и с 1 апреля — еще на 3,8%. В результате средний размер пенсии вырастет до 24 120 рублей. В 2026 году с 1 февраля их проиндексируют на 4%, а с 1 апреля — еще на 2,8%, после чего размер выплат достигнет 25 690 рублей.

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26.06.2023 142
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