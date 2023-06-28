Тысячи мусульман Петербурга встретили Курбан-байрам — фото

Автор: Гузель Галимова
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Тысячи мусульман собрались утром 28 июня у мечетей Петербурга, чтобы совершить праздничный намаз по случаю Курбан-Байрама.

Этот день отмечают в память о жертвоприношении пророка Ибрахима. Курбан-байрам является одним из главных праздников исламского мира.

Тысячи мусульман Петербурга встретили Курбан-байрам - фото Петербург, Мусульмане, Курбан-байрам
Тысячи мусульман Петербурга встретили Курбан-байрам - фото Петербург, Мусульмане, Курбан-байрам
Тысячи мусульман Петербурга встретили Курбан-байрам - фото Петербург, Мусульмане, Курбан-байрам
Тысячи мусульман Петербурга встретили Курбан-байрам - фото Петербург, Мусульмане, Курбан-байрам
Тысячи мусульман Петербурга встретили Курбан-байрам - фото Петербург, Мусульмане, Курбан-байрам
Тысячи мусульман Петербурга встретили Курбан-байрам - фото Петербург, Мусульмане, Курбан-байрам
Тысячи мусульман Петербурга встретили Курбан-байрам - фото Петербург, Мусульмане, Курбан-байрам
Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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Тысячи мусульман Петербурга встретили Курбан-байрам - фото Петербург, Мусульмане, Курбан-байрам
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