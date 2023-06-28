Спасатели вывели из леса у Новожилово заблудившуюся женщину с двумя собаками

Автор: Гузель Галимова
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Днем 27 июня спасателям Ленобласти поступило сообщение о заблудившейся в лесу женщине в Приозерском районе Ленобласти.

В лес около деревни Новожилово она ушла с двумя собаками, а телефон показывал заряд всего на 20%. На поиски женщины отправилась дежурная смена ПСО Приозерска.

Спасатели вывели из леса у Новожилово заблудившуюся женщину с двумя собаками спасатели, Ленобласть, заблудилась в лесу, аварийно-спасательная служба
Спасатели вывели из леса у Новожилово заблудившуюся женщину с двумя собаками спасатели, Ленобласть, заблудилась в лесу, аварийно-спасательная служба
Фото: аварийно-спасательная служба Ленобласти

После двух часов поисков женщину с двумя собаками вывели из леса и доставили в деревню. Медицинская помощь ей не потребовалась.

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