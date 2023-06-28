После застолья во Всеволожском районе мужчина попал в больницу с тяжелым ножевым, а женщина с переломом челюсти

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Всеволожского района 27 июня около 04:30 поступило сообщение о происшествии в трехэтажном доме на улице Пограничной в Сертолово. Несколькими минутами ранее к обратившемуся постучала 49-летняя соседка.

По его словам, женщина была в крови. Коротко она сообщила, что с сожителем произошло несчастье: «Возможно, убила». Из квартиры госпитализирован в реанимацию 62-летний мужчина с тяжелым ножевым ранением груди.

По данным следствия, перед происшествием пострадавший выпивал с сожительницей. Во время застолья пара поссорилась, женщина ударила мужчину ножом. Сама подозреваемая попала больницу с ушибами лица и переломом челюсти.

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21.05.2022 13824
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