Воры вынесли ценности на 2 млн рублей из дома предпринимателя во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Всеволожского района 27 июня обратился 40-летний предприниматель из деревни Старая. Днем ранее в его дом проникли воры.

Чтобы попасть в помещение, злоумышленники отжали заднюю дверь. Их добычей стали наличные и драгоценности. Материальный ущерб пострадавшего составил около двух миллионов рублей.

По факту кражи заведено уголовное дело.

Вам будет интересно
Воры вынесли ценности на 2 млн рублей из дома предпринимателя во Всеволожском районе Старая, Ленинградская область, Всеволожский район
Стакан воды за 170 тысяч рублей: в Гатчине пенсионерка пустила в дом незнакомку-воровку
В полицию Гатчинского района 16 июня обратилась 84-летняя жительница Гатчины. Она встретила на улице возле дома неизвестную женщину, с которой...
17.06.2023 818
Автор