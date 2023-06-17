Стакан воды за 170 тысяч рублей: в Гатчине пенсионерка пустила в дом незнакомку-воровку

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

В полицию Гатчинского района 16 июня обратилась 84-летняя жительница Гатчины. Она встретила на улице возле дома неизвестную женщину, с которой завязался разговор. Новая знакомая попросила попить воды. Пенсионерка предложила подняться к ней в квартиру.

Через некоторое время после ухода гостьи пожилая женщина заметила, что из квартиры пропали 20 тысяч рублей, два золотых кольца, серьги и крестик. Материальный ущерб пострадавшей составил 170 тысяч рублей.

На вид воровке около 65 лет, роста невысокого, полная, волосы седые. По факту кражи заведено уголовное дело.

Вам будет интересно
Стакан воды за 170 тысяч рублей: в Гатчине пенсионерка пустила в дом незнакомку-воровку Ленинградская область, Гатчинский район, Гатчина
Семь фраз телефонных мошенников: если слышите их – у вас будут красть деньги
О самых популярных, классических и типичных фразах телефонных мошенников рассказал агентству «Прайм» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Список фраз: «Я из Следственного комитета/полиции/ФСБ/прокуратуры,...
17.02.2022 8563
Автор