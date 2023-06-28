Из-за разводки Ладожского моста ограничат движение по трассе «Кола»

Автор: Гузель Галимова
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В четверг, 29 июня, движение по трассе «Кола» перекроют на 45 минут.

Как сообщает ФКУ «Упрдор Северо-Запад», 29 июня с 10:00 до 10:45 будет разведен Ладожский мост на трассе Р-21 «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Ограничения связаны с проходом вниз по реке барже-буксирного состава «Ваня Коммунист» + «ВЭШ №31004» + «ВЭШ №31005».

Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.

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28.06.2023 58
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