Работа мечты? Открылась вакансия надкусывателя десертов

Автор: Сергей Агутин
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Объявление размещено на одном из агрегаторов по поиску работы и на момент подготовки публикации актуально. Требуется человек, который может красиво надкусывать десерты, чтобы «выгодно представлять изделия на фото».

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Среди требований к соискателю – навык красиво откусывать десерты, отсутствие аллергий, а также желание работать и есть.

Работодатель предлагает корпоративный спортзал, кофе для сотрудников и возможность карьерного роста до старшего надкусывателя. В счет оплаты идут и половинки десерта, которые остаются у специалиста во рту.

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21.06.2023 595
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