В Ленобласти решено сократить бюрократические процедуры для строительства газопроводов

Автор: Кира Нагорная
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Такое решение было принято вчера, 27 июня, на совещании по газификации, также было решено усилить работу с гражданами для подключения новых абонентов.

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Фото: lenobl.ru
«Обязательства Газпрома в этом году — проложить в области 2000 км новых газопроводов. Со специалистами Газпрома разобрали вопросы, которые тормозят темп подключения к газу домохозяйств. Важно: изменен региональный порядок догазификации — тарифы по подведению газа внутри участка и по дому снижены и теперь соответствуют среднероссийским», — отметил Александр Дрозденко.

Всего до конца 2025 года планируется обеспечить голубым топливом 57 тысяч домовладений. Только в 2023 году должно появиться около 300 газопроводов, общей протяженностью 1,5 тысячи километров.

Сегодня по программе догазификации регион предоставляет самые высокие льготы в России: от 180 тысяч рублей до 300 тысяч рублей ветеранам и узникам блокады. При этом, по данным регионального комитета по ТЭК, средняя стоимость подключения составляет около 156 тысяч рублей. Сейчас областная субсидия полностью компенсирует затраты, если разведение газопровода не превышает 15 метров в границах участка и 8 метров внутри дома.

Напомним, что инвалиды, ветераны, участники Великой Отечественной войны могут рассчитывать на субсидию в 300 тысяч рублей. Для льготников — пенсионеров, многодетных семей, молодых семей, инвалидов, ветеранов труда и других — сумма составляет 200 тыс. рублей. Для остальных собственников, проживших в Ленобласти не менее года — 180 тыс. руб., при этом 60 тыс. руб. из этой суммы можно направить на покупку газовой плиты, котла, водонагревателя.

Отметим, что часть средств может пойти на покупку газового оборудования. До 9 тыс. руб. можно направить на возмещение части стоимости газовой плиты, до 21 тыс. руб. — газового котла, до 1,5 тыс. руб. — индивидуального прибора учета газа, оставшиеся средства  — проведение трубы по участку и разводку по дому.

Подать заявку на догазификацию можно онлайн или офлайн:

— на портале Единого оператора газификации РФ
— на странице компании ВКонтакте
— на сайте www.gazprom-lenobl.ru
— в МФЦ
— по электронной почте [email protected]
— на портале «Госуслуги»
— в Единых центрах предоставления услуг компании «Газпром газораспределение Ленинградская область».

Ленобласть стала первым регионом, где началась бесплатная газификация. Поправки о бесплатном подключении населения к газу 1 июня приняла Госдума. Оценить масштаб работ по планируемой газификации региона можно по ссылке. Информацию по догазификации можно посмотреть на сайте. Форма заявки на догазификацию размещена здесь. Перечень организаций, которые проводят работы внутри участка, можно посмотреть на сайте комитета по ТЭК по ссылке. Информация о планах по газификации населенных пунктов региона тут.

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