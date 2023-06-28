Магазинам хотят разрешить бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Для этого в Госдуме предложили отменить НДС на фудшеринг.

Как сообщает Питер Live в своем телеграм-канале, для того, чтобы позволить магазинам отдавать продукты с истекающим сроком годности бесплатно, в Госдуме было предложено изменить правила начисления НДС.

Крупнейшие российские ритейлеры поддерживают инициативу.

 

Ранее стало известно, что в мае Россия оказалась единственной страной в Европе, где подешевели продукты.

Автор