Ученые установили, как заставить детей есть больше овощей. Система питания

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Ситуация, когда ребенок отказывается есть овощи, знакома всем родителям. Исследователи из Университета штата Пенсильвания (США) решили эту проблему.

Ученые провели эксперимент с участием 67 детей в возрасте от 3 до 5 лет. В течение месяца раз в неделю детям в обед предлагали на гарнир кукурузу и брокколи, сервированные в разных вариантах:

  • порция обычного размера (60 граммов);
  • обычная порция с добавлением масла и соли;
  • удвоенная порция (120 граммов);
  • удвоенная порция с добавлением масла и соли.

Установлено, что в случае, когда порция гарнира на тарелке была вдвое больше обычной, дети съедали в среднем на 68 % (21 грамм) овощей больше. Способ может не сработать, если овощи будут гарниром к чему-то гораздо более вкусному, что дети особенно любят. Например, к куриным наггетсам.

Ребенок съест наггетсы и оставит овощи. Поэтому родителям, прежде чем наполнять тарелку ребенка овощами, стоит продумать, что еще там будет лежать. Основная идея – чтобы оба ингредиента блюда гармонировали друг с другом по степени «вкусности» для ребенка.

Вам будет интересно
Ученые установили, как заставить детей есть больше овощей. Система питания
Игрок «Локомотива» рассказал о прозвище Дзюбы в команде
Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев рассказал о прозвище нападающего Артема Дзюбы в команде. Его слова приводит Sport24. Магкеев сказал, что Дзюба много шутит и...
21.06.2023 603
Автор
Поделиться