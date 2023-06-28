«Единая Россия» продолжает обучать волонтеров для работы в медучреждениях новых регионов

Как сообщает сайт ER.ru, в больницах и госпиталях отработали более 800 медиков-волонтеров и 1200 активистов МГЕР и «Волонтерской роты». Их опыт стал основой для законодательных изменений в сфере здравоохранения.

С начала СВО «Единая Россия» организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах – медицинское. За это время на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2000 человек – российские врачи, медсестры, студенты-медики.

«В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои и помощь врачей была нужна как «воздух». В те дни «Единая Россия» открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города — «Аполлония». Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа — яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали на Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным», – говорит депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов, который сам в третий раз отправился добровольцем на фронт

Ежедневно с июня 2022 года помощь пациентам и врачам больницы интенсивного лечения Мариуполя, больницы им. Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения оказывают волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

«Они делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь. При необходимости выезжают с бригадами скорой, а также помогают эвакуировать раненых. В больнице интенсивного лечения в Мариуполе, где не работает лифт, они транспортируют тяжелобольных пациентов: переносят их на процедуры и обратно. Наши волонтёры имеют и опыт работы в экстремальных условиях. Они помогали в госпитале в Лисичанске, который находится вблизи линии боевого соприкосновения», – рассказал председатель МГЕР Антон Демидов

Подготовить волонтеров к работе в новых регионах помогают организованные «Единой Россией» курсы.

«По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских ВУЗов и колледжей современным правилам оказания первой помощи. Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины», – отметил Дмитрий Хубезов

Дмитрий Хубезов координировал работу медиков-волонтеров на Донбассе с первых дней СВО. С началом мобилизации ушел на фронт, служил в военном госпитале вблизи линии фронта в ЛНР. В мае попросил освободить его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО.

Опыт работы в зоне спецоперации Дмитрия Хубезова стал основой для разработки законодательства о первой помощи.

«По линии «Единой России» вместе с коллегами из партийного проекта «Здоровое будущее» планируем внести новое положение народной программы – обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», – сказал Дмитрий Хубезов

Отвечать за создание программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

«Главным внештатным специалистом по первой помощи в четырех новых субъектах назначен Артем Катулин. Легендарный человек, основатель ведущего в стране центра по обучению первой помощи с элементами тактической медицины. Сразу три моих помощника в ближайшее время выезжают вместе с нами в зону проведения СВО. Каждый из них — эксперт в области оказания первой помощи. Мы понимаем, что нашей стране и нашему народу выпали очень трудные испытания. И для Победы нужно перестроиться и «отдавать» еще больше сил, времени, знаний и умений. В данным момент нет ничего важнее, чем защита нашей Родины», – заключил Дмитрий Хубезов

Комментарий регионального координатора федерального партийного проекта «Здоровое будущее», Депутата Законодательного собрания Ленинградской области, заместителя Председателя Законодательного собрания Ленинградской области Татьяны Тюриной:

«Как только наша страна пополнилась четырьмя новыми субъектами, все мои однопартийцы одномоментно подключились к помощи в интеграции наших новых сограждан. «Единая Россия» оказывает всестороннюю поддержку местным жителям, нашим коллегам по депутатскому корпусу, профессиональную помощь специалистам, в том числе в виде консультаций, советов и практик. Гуманитарные грузы отправляются регулярно, в том числе по личной инициативе депутатов «Единой России». Помогаем и нашим защитникам – сразу после начала СВО у нас был создан региональный проект «ЕР47.Донбасс.Возрождение», который объединил помощь всех жителей области для наших парней на передовой.

Я лично, начиная с мая прошлого года, когда поехала работать врачом в период своего отпуска в Мариуполь, неоднократно бывала в новых субъектах. Помимо работы врачом, многократно привозила туда гуманитарные грузы. Поэтому не понаслышке знаю, как там важна наша помощь. Знаю и других медиков, которые отправились в зону спецоперации выполнять свой врачебный долг и помогать коллегам. Сегодня важно поддерживать наши новые регионы, подтверждать, что Россия действительно едина в своём стремлении к Победе».