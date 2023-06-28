Штормовое предупреждение в Питере продлили до 29 июня

Автор: Анастасия Щербакова
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МЧС призывает горожан соблюдать меры предосторожности.

Завтра ожидаются дожди и грозы. Но при этом температура останется на уровне сегодняшнего дня. Термометры покажут +27. Об этом пишет телеграм-канал Питер Live.

Спасательные службы призывают жителей Петербурга и Ленобласти соблюдать осторожность, особенно при купании в водоемах.

 

Ранее стало известно, что на Всеволожск обрушился град — Видео.

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