Четверых эвакуировали из горящей квартиры в Кировске

Автор: Сергей Агутин
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На пульт пожарно-спасательной службы 1 июня в 00:28 поступил сигнал о пожаре на улице Молодежной в Кировске.

В одном из домов горела квартира на общей площади 15 квадратных метров. При помощи специальных устройств из нее эвакуировали четырех человек.

На ликвидацию пожара ушло два часа. Возгорание тушили дежурные смены 127 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. О пострадавших не сообщается.

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23.05.2022 1021
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