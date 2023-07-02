В Петербурге жертвой непогоды стала неудачно припаркованная машина

Автор: Анастасия Щербакова
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В Калининском районе дерево повалилось прямо на автомобиль.

Питер Live опубликовал фотографию, снятую очевидцем: дерево упало на припаркованную машину.

Во дворе дома по улице Черкасова ствол забаррикадировал проход к автомобилю. Сухие ветки разлетелись по придомовой территории.

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Фото: Питер Live

Ранее стало известно, что поезд сбил мужчину в Кировском районе.

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