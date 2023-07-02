Ресторан «Счастье» у Исаакиевского собора закрыли на 60 дней 

Автор: Анастасия Щербакова
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В заведении устроили внеплановую проверку, которая выявила множество нарушений.

Как передает телеграм-канал Санкт-Петербург online, в ходе проверки были установлены следующие нарушения: использование просроченных продуктов, отсутствие маркировки изготовителя на продукции, заморозка непроданных готовых блюд, а также несоблюдение товарного соседства.

В Роспотребнадзоре сообщили, что у персонала заведения отсутствовали личные медицинские книжки.

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Фото: Санкт-Петербург online

Ранее стало известно, что массовое отравление выпускников стало уголовным делом.

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