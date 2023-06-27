Массовое отравление выпускников стало уголовным делом

Автор: Анастасия Щербакова
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Пострадавшими в ресторане Grand Bianco в Петербурге стали ученики шести образовательных учреждений.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту массового отравления на школьном выпускном — сообщил «Деловой Петербург».

Как уточнили в городской прокуратуре, заведению общепита на набережной канала Грибоедова, 36, вменяется нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ч. 1. ст. 236 УК РФ).

«Установлено, что сотрудники ресторана использовали продукты ненадлежащего качества для приготовления блюд, что повлекло массовое отравление граждан, в том числе детей», — отмечают в ведомстве.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор нагрянул с проверкой в один из ресторанов Петербурга.

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