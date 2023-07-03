За июнь в Петербурге солнце светило 342 часа

Автор: Анастасия Щербакова
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Эти показатели сделали июнь 2023 года одним из самых солнечных лет в Северной столице.

Зато средняя температура стала самой низкой. Температура воздуха составила плюс 17,2 градуса, сообщает новостной портал «47 NEWS».

«Средняя температура составила +17,2 гр., это самое низкое значение за последние четыре года, хотя месяц и не назовешь прохладным (аномалия температуры +1,2 гр. от нормы), даже после очень холодного начала июня этого года», — заявил руководитель Гидрометцентра города Александра Колесова.

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Фото: pxhere.com

Ранее стало известно, что в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как защитить кожу детей на солнце.

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