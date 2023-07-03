В Ленобласти уничтожили боеприпасы времен Войны

Автор: Гузель Галимова
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За минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти нашли несколько боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

Так, в СНТ «Карпикюля» Первомайского сельского поселения под Выборгом нашли две ржавые минометные мины калибром 50 миллиметров, в СНТ «Петровское» в Каменногорске – шесть инертных гранат ПГ-2, а в лесном массиве у Отрадного Кировскогоо района – реактивный снаряд «М-30» калибром 300 мм.

В Ленобласти уничтожили боеприпасы времен Войны росгвардия, Петербург, Ленобласть, боеприпасы
В Ленобласти уничтожили боеприпасы времен Войны росгвардия, Петербург, Ленобласть, боеприпасы
В Ленобласти уничтожили боеприпасы времен Войны росгвардия, Петербург, Ленобласть, боеприпасы
В Ленобласти уничтожили боеприпасы времен Войны росгвардия, Петербург, Ленобласть, боеприпасы
В Ленобласти уничтожили боеприпасы времен Войны росгвардия, Петербург, Ленобласть, боеприпасы
В Ленобласти уничтожили боеприпасы времен Войны росгвардия, Петербург, Ленобласть, боеприпасы
В Ленобласти уничтожили боеприпасы времен Войны росгвардия, Петербург, Ленобласть, боеприпасы
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

На улице Лермонтова в Красном Селе были изъяты две немецкие противотанковые мины TMi 35, а возле Кузьминского кладбища в Пушкине поисковый отряд в ходе раскопок обнаружил 105-миллиметровый артиллерийский снаряд и минометную мину калибром 81 мм, сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Часть боеприпасов времен войны уничтожили на полигоне, а часть, из-за их опасности, непосредственно на местах обнаружений.

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В Ленобласти уничтожили боеприпасы времен Войны росгвардия, Петербург, Ленобласть, боеприпасы
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