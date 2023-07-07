Бытовая техника и электроника в России подорожает на 10-15% из-за роста курсов валют

Автор: Гузель Галимова
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Производители бытовой техники и электроники второй раз за год подняли стоимость товаров на фоне повышения курсов доллара и евро, пишет «Коммерсант».

В среднем подорожание должно составить 10-15%. Такой рост ценников ожидается, например, на продукцию Beko, Tefal и Lex. Как пояснил глава представительства в России Candy-Hoover Group Глеб Мишин, из-за курса валют компании «приходится поднимать розничные цены на 15%».

Наиболее ощутимо вырастет стоимость товаров, которые не производят в России. Речь идет, например, о смартфонах, ноутбуках и планшетах. По словам коммерческого директора Holodilnik.ru Алексея Погудалова, рост ценников на такие устройства, вероятно, произойдет уже на следующей неделе – ориентировочно электроника подорожает на 10-15%.

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По словам эксперта, стоимость бытовой техники поднимется в середине августа, поскольку у ретейлеров «еще есть нераспроданные складские запасы». Если курсы валют не стабилизируются, то в России может возникнуть кратковременный всплеск спроса на технику.

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