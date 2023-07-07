В Мурино мужчина на авто протаранил ворота частного дома и застрелил хозяина

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Тело с огнестрельными ранениями нашли 6 июля во дворе частного дома на улице Гражданской в Мурино Ленобласти. В убийстве подозревают 42-летнего мужчину.

По предварительным данным, подозреваемый на Renault протаранил ворота частного дома, въехал во двор и несколько раз выстрелил в хозяина дачи. От полученных ранений он скончался на месте. Стрелок скрылся.

Снимок экрана 2023-07-07 в 09.25.26
Фото: Мэш на Мойке

По предварительной информации, все случилось на глазах у ребенка. Он подбежал к прохожим на улице и с плачем рассказал: «Помогите, папе плохо».

Вероятно, убийство произошло на фоне ревности. Подозреваемый объявлен в розыск. Возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Вам будет интересно
В Мурино мужчина на авто протаранил ворота частного дома и застрелил хозяина убийство, Мурино, Ленобласть
Момент убийства гендиректора строительной фирмы в Петербурге попал на видео
Момент убийства генерального директора строительной компании «Монолит» Виктора Алиева сняла камера наблюдения. На кадрах видно, как ничего не подозревающий бизнесмен выходит...
07.06.2023 548
Автор