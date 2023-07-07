У Любашинского ангела треснула шея

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Она не выдержала сильных объятий с посетителями сквера.

Ангела считают талисманом, поэтому его любят трогать. Когда появилась трещина, не известно, сообщает новостной портал «Мойка78».

Напомним, что Любашинский сад находится в Калининском районе Петербурга — в Полюстрово.

angel_Mojka78Nikolaj_Ovsyannikov

Фото: Мойка78
Вам будет интересно
У Любашинского ангела треснула шея трещина, Любашинский сад, Любашинский ангел
Нового ангела в память о скульпторе Романе Шустрове хотят установить в Петербурге
Скульптуру хотят разместить напротив картографической фабрики на набережной реки Пряжки. Телеграм-канал Санкт-Петербург online сообщает о том, что в память о скульпторе...
29.06.2023 107
Автор