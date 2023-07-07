В Петербурге пройдёт фестиваль воздушных змеев

Автор: Анастасия Щербакова
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26 августа 2023 на пляже парка 300-летия Санкт-Петербурга состоится «Легко Фест».

«Легко Фест» — это большой праздник с множеством площадок, развлечений и интерактивных зон, сообщает телграмм-канал «Санкт-Петербург online».

В небо на фестивале запустят сотни воздушных змеев самых причудливых форм и расцветок. Вход свободный.

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Фото: pxhere.com
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В Петербурге пройдёт фестиваль воздушных змеев фестиваль, Парк 300-летия, воздушные змеи
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