На Васильевском острове проявился мозаичный герб

Автор: Анастасия Щербакова
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Уже несколько дней отмывают имперскую мозаику.

Во дворе дома на 22-й линии Васильевского острова уже несколько дней отмывают мозаичный герб Российской империи — двуглавого орла с короной. Над ним работает команда краеведов «Гэнгъ», об этом рассказал телеграмм-канал «Санкт-Петербург online».

Раньше здание принадлежало художнику-мозаичисту Владимиру Фролову. В нем же располагалась мастерская.

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 Фото : Telegram-канал Ксюши Метлахтайл
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