Российский футбольный арбитр погиб в зоне СВО

Автор: Сергей Агутин
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Футбольный арбитр Даниил Шеметов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Арбитру был 31 год.

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Фото: сайт Российского футбольного союза

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

«РФС оказывает семье всю необходимую помощь, коллеги Шеметова также окажут его семье дополнительную финансовую поддержку», – сообщили в РФС
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