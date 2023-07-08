Циклон гонит холодные и влажные воздушные массы в Ленобласть

Автор: Анастасия Щербакова
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Он несёт прохладу и дожди, сообщил специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Как отметил он в Telegram-канале 8 июля, «в регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, по области местами возможны гроза». Об этом рассказал новостной портал «47News».

Температура воздуха +19…+21, по области +17…+22.

Ветер западный 4–9 м/с, при грозе порывистый.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

В воскресенье кратковременные дожди, продолжится похолодание, днем +17…+19.

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01.07.2023 194
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