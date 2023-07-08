Основной этап ЕГЭ завершился в Петербурге

Автор: Анастасия Щербакова
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Экзамен проходил в 175 пунктах. Его сдали почти 37 тыс. человек, причём 27 тыс. из них являются выпускниками текущего года.

С 26 мая по 1 июля школьники в Северной столице сдавали Единый государственный экзамен. Итоги основного этапа подвёл петербургский комитет по образованию, сообщает новостной портал «PITER.TV».

По словам председателя комитета по образованию Петербурга Наталии Путиловской, предварительные итоги экзамена уже известны. Традиционно выпускники из Петербурга хорошо справляются с заданиями и набирают средний балл выше общероссийского. На этот раз исключением из правил стал только экзамен по литературе: по стране этот предмет сдают в среднем на 53,9 балла, но на этот раз средний результат в Северной столице не превысил 53,2, балла.

Также в ведомстве рассказали о нарушениях, допущенных со стороны участников экзамена. Всего за использование телефонов и шпаргалок на основном этапе из кабинетов потребовали выйти 11 выпускников. Они смогут попытаться сдать ЕГЭ снова только в сентябре.

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