К 2030 году в России вдвое повысят минимальный размер оплаты труда

Автор: Гузель Галимова
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Минтруд России по поручению президента представил на общественное обсуждение законопроект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей с 1 января 2024 года.

Это опережает инфляцию и наращивает темпы увеличения прожиточного минимума, пишет газета «Известия».

При этом власти планируют, что уже к 2030 году минимальная зарплата в номинальном выражении должна вырасти вдвое по сравнению с 2023 годом. Согласно расчетам Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ РАН), для увеличения МРОТ вдвое к указанному срок потребуется около 2,4 триллиона рублей. Эта сумма может быть аккумулирована за счет прогрессивного налогообложения и средств Фонда национального благосостояния России.

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19.05.2023 306

Напомним, что на 1 января 2021 года МРОТ был установлен на уровне 12 792 рублей, на 1 января 2022 года — 13 890 рублей, на 1 января 2023 года — на уровне 16 242 рублей.

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