Будущий медик из Всеволожского района выпала с балкона

Автор: Сергей Агутин
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Полицейские 8 июля к 02:00 приехали в деревню Старая Всеволожского района по вызову 18-летнего молодого человека.

Он рассказал, что его знакомая выпала со второго этажа. Девушку госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали переломы и ушибы.

Установлено, что пострадавшая – 17-летняя первокурсница Всеволожского медицинского колледжа. По предварительным данным, она злоупотребила спиртным, в результате чего случайно выпала с балкона.

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