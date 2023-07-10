Девочка отравилась, поев грибов во дворе во Всеволожском районе

Автор: Сергей Агутин
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В больницу Всеволожска из квартиры дома в Янино 9 июля около 18:30 была доставлена 10-летняя девочка.

Врачи диагностировали у пострадавшей отравление. По предварительным данным, ребенок наелся грибов, которые нашел во дворе.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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