Пенсионерка из Выборга сделала миллионерами телефонных мошенников

Автор: Сергей Агутин
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В полицию Выборгского района 9 июля обратилась 77-летняя жительница Выборга. Еще 28 июня ей позвонил неизвестный мужчина.

Мошенник представился сотрудником полиции и сообщил женщине, что надо срочно перевести все ее накопления на безопасный счет. Пенсионерка отправила мошенникам два миллиона рублей.

Запоздалое обращение в полицию пострадавшая объяснила плохим самочувствием.

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